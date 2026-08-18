Provocan caos vial percances en tramo a Las Margaritas

Dos choques se registraron de manera simultánea en un bulevar del municipio de Comitán, dejando cuantiosos daños materiales y la movilización de agentes de la Guardia Vial Estatal para atender las emergencias.

Eran aproximadamente las 13:20 horas del lunes cuando se reportó uno de los choques sobre el bulevar Juan Sabines, en el tramo Comitán-Las Margaritas a unos 150 metros del CBTIS 108, al oriente de la ciudad.

El primer incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Hyundai de color blanco, transitaba rumbo al oriente pero pretendió retornar; al realizar la maniobra no se percató de la circulación del carril contrario.

Lo anterior provocó que terminara siendo impactado por una camioneta Nissan Estaquitas que se dirigía rumbo a la cabecera municipal.

Ambos vehículos acabaron varados en los carriles, interrumpiendo el tráfico vial, aunque sin reporte de lesionados, por lo cual automovilistas solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Instantes después, debido al intenso embotellamiento que se formó en la zona se dio el segundo impacto entre un tráiler y un vehículo de la marca Nissan Datsun de color blanco, cuando pretendían avanzar; la llanta delantera de la unidad de carga dañó el costado izquierdo trasero del automóvil.

Los dos accidentes causaron severas afectaciones en la vialidad, por lo que arribaron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para tomar conocimiento, dialogar con los involucrados para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento, con el fin de mover los vehículos para agilizar la circulación.