Provocan percance y los detienen; iban ebrios

El domingo por la mañana, una pareja fue detenida por elementos de seguridad pública en Comitán de Domínguez, tras protagonizar una jornada de caos que incluyó daños a propiedad privada, una persecución ciudadana y un choque vehicular.

El incidente, que puso en riesgo a diversos automovilistas y transeúntes, culminó con la consignación de los responsables ante el Ministerio Público (MP), tras confirmarse su aparente estado de ebriedad.

Los hechos comenzaron en el barrio de Microondas, donde el conductor de una camioneta Jeep Wrangler de color gris impactó contra una vivienda, causando daños en la estructura.

Lejos de detenerse para asumir su responsabilidad o verificar el estado de los afectados, el sujeto optó por emprender la huida, dando inicio a una persecución por parte de los propietarios del inmueble afectado y otros testigos.

La huida, marcada por la conducción temeraria, se extendió hasta las inmediaciones del barrio Puente Hidalgo. Fue específicamente sobre la 1.ª avenida Oriente con 10.ª calle Sur donde la situación alcanzó su punto más crítico.

Al verse acorralado por los denunciantes y otros ciudadanos que intentaban cerrarle el paso, el conductor de la Jeep realizó maniobras evasivas peligrosas.

En su desesperación por escapar intentó retroceder de forma brusca, maniobra en la que terminó colisionando de forma violenta contra un vehículo de transporte público Nissan Tsuru, con número económico 0307.

Riña y detención

Antes de que las patrullas hicieran acto de presencia, se reportó un altercado verbal y físico entre los involucrados en el choque y los ocupantes de la camioneta.

Vecinos de la zona no dudaron en alertar a los números de emergencia 9-1-1, señalando que tanto el conductor como su acompañante presentaban signos evidentes de encontrarse bajo el influjo del alcohol.

Agentes de la Policía Municipal y de Tránsito llegaron rápidamente al sitio para controlar la situación.

Tras realizar las diligencias correspondientes y valorar los daños, los uniformados procedieron a la detención del hombre y de la mujer, quienes fueron llevados a los separos preventivos.

Más adelante, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público (MP) para que se determine su situación jurídica.

La Jeep Wrangler fue remolcada al corralón municipal, donde permanecerá hasta que se realice el deslinde de responsabilidades y se cubran los daños ocasionados tanto a la vivienda como a la unidad de transporte público.