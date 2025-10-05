Queda atorado en una poza tras intensa lluvia

A un automovilista se le hizo fácil atravesar un largo y profundo encharcamiento situado a espaldas de la Central de Abasto, en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, como era de esperarse terminó atascado.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 21:25 horas del viernes. Agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron a la zona mencionada para tomar conocimiento.

Al llegar encontraron que entre las aguas turbias, remanentes de una fuerte lluvia, yacía una camioneta Nissan Estaquitas y el conductor estaba sobre el toldo.

Minutos antes, se dijo que el individuo había tomado la mala decisión de atravesar la poza que se formó por las últimas e intensas precipitaciones pluviales.

Ante esto, el automovilista al ver que había quedado atrapado tuvo que solicitar la ayuda de las corporaciones de auxilio a través de los números de emergencias.

Lo sacaron del apuro

En minutos se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos que con el apoyo de sogas lograron llegar hasta la persona. Después de algunos minutos de labores de rescate, pudieron ponerlo a salvo.

Es necesario mencionar que en esta zona han habido diversos accidentes y ciudadanos succionados por alcantarillas abiertas, por lo que ha sido considerado como un sitio de alto riesgo en temporada de lluvias.

Finalmente, más tarde una grúa con ancla se encargó de remolcar la unidad y transportarla a un taller mecánico.