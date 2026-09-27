Queda atrapado en la cabina de tráiler

Gravemente lesionado y atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina quedó un conductor luego de que el tráiler que manejaba se impactara por alcance contra otra unidad, durante las primeras horas del sábado.

El accidente ocurrió sobre la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 134, donde una unidad perteneciente a la empresa Coppel chocó contra la parte posterior de un tractocamión de plataforma.

Debido a la fuerza del impacto, la cabina del vehículo de reparto quedó severamente dañada y el operador acabó atrapado en el interior, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Rescate de conductor

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio y realizaron diversas maniobras para liberar al individuo.

Después de varios minutos de trabajos, lograron extraerlo de la unidad y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

El accidente provocó el cierre temporal de la circulación en ambos sentidos, debido a que los vehículos involucrados quedaron sobre la carpeta asfáltica y fue necesario trabajar en la zona para atender al herido y retirar los vehículos.

Agentes de la Guardia Nacional y personal de Capufe permanecieron en el lugar para abanderar el tramo y prevenir otro percance mientras se desarrollaban las labores de rescate y posteriormente las maniobras de retiro.

Afectación vial

Las dos unidades fueron remolcadas mediante servicio de grúa, a petición de los agentes de la Guardia Nacional, con el objetivo de liberar completamente la carretera.

Después de varias horas de trabajos, cerca del mediodía se restableció la circulación en ambos sentidos.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas del choque.

Entre las primeras versiones se mencionó que la presencia de neblina pudo haber reducido la visibilidad; también se consideró un posible momento de distracción del conductor, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.