Queda atrapado en vehículo chocado

Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a un hombre lesionado que quedó atrapado al interior de un vehículo durante un fuerte accidente. Los hechos ocurrieron en la carretera hacia el ejido Río Florido, en la zona baja de Tapachula, sin que se haya establecido la segunda unidad involucrada, que al parecer se dio a la fuga.

Antonio “N”, de 58 años, no pudo salir del vehículo que conducía, un Nissan Tsuru color blanco que sufrió daños materiales severos ante el fuerte impacto en la parte frontal.

Paramédicos del Grupo SAE procedieron a brindarle atención y a trasladarlo al hospital del Issste para recibir los servicios médicos especializados.

Según los reportes, otro vehículo, del cual no se tienen las características al haberse dado a la fuga, invadió carril contrario, registrándose el impacto.

Por ello, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones, para el deslinde de las responsabilidades.