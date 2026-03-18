Queda atrapado entre autos por carambolazo

A la altura de la entrada a la colonia Caminera, en el bulevar Samuel León Brindis, sucedió un percance de tránsito múltiple que dejó como saldo a un motociclista lesionado y severos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 09:45 horas, lo que generó la movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal hacia el punto señalado para tomar conocimiento de los hechos.

En el lugar, las autoridades informaron que en el percance estuvieron involucrados tres vehículos particulares y una motocicleta, cuyo conductor resultó afectado tras la colisión.

Le hicieron “sándwich”

Según versiones recabadas en el sitio, el motorista quedó en medio de las unidades al momento del impacto, lo que provocó que sufriera diversas lesiones, aunque en ese momento no se precisó la gravedad de las mismas.

Testigos y automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar al joven, mientras se llevaban a cabo las maniobras necesarias para evitar otro percance en el área, debido a que generó momentáneamente afectaciones a la circulación.

A pesar de la presencia de las autoridades, los conductores involucrados optaron por llegar a un acuerdo económico, evitando así un proceso formal ante las autoridades competentes.

Por otra parte, el motociclista fue auxiliado por sus propios familiares, quienes lo trasladaron a bordo de un vehículo particular a un hospital cercano para recibir atención médica.

Finalmente, las unidades fueron retiradas del sitio. Los conductores asumieron sus propios daños, permitiendo que la circulación se normalizara en la zona.