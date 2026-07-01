Queda atrapado entre los restos de auto accidentado

Un aparatoso accidente de tránsito se registró ayer por la mañana en la demarcación del municipio de San Cristóbal de Las Casas, dejando como saldo dos personas con lesiones de consideración y cuantiosos daños materiales en la unidad involucrada.

El incidente ocurrió sobre la carretera de cuota que conecta con Tuxtla Gutiérrez, específicamente a la altura del kilómetro 33, tramo que se vio afectado por las maniobras de auxilio.

Ayuda y rescate

De acuerdo con los reportes preliminares, el choque tuvo lugar en las primeras horas del día. Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencia tras presenciar la colisión, lo que provocó una movilización inmediata de las corporaciones de seguridad y socorro.

Al llegar al sitio, los paramédicos procedieron a evaluar a los ocupantes del vehículo, confirmando que dos personas presentaban heridas que requerían atención hospitalaria urgente.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor quedó prensado dentro de la unidad, lo cual obligó a la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos.

Utilizando equipo hidráulico, los rescatistas trabajaron bajo protocolos estrictos para liberar a la persona, logrando extraerla de entre los fierros retorcidos tras varios minutos de tensión.

Después de su liberación, ambos lesionados fueron trasladados de emergencia a hospitales de la región para recibir la atención médica especializada necesaria.

Exceso de velocidad

Las investigaciones iniciales sugieren que el exceso de velocidad fue el factor determinante en el percance.

Según los testimonios recabados por las autoridades en el lugar, la furgoneta circulaba a una velocidad superior a la permitida, esto derivó en la pérdida de control y en el impacto frontal al parecer contra el muro de contención.

Este tramo carretero, caracterizado por sus curvas pronunciadas y condiciones climáticas variables, ha sido escenario de múltiples incidentes similares en los últimos meses.

Ante estos hechos, las autoridades de vialidad y Protección Civil han hecho un llamado enérgico a los automovilistas que utilizan esta vía de cuota para extremar precauciones.

Recordaron que el respeto a los límites de velocidad, el uso del cinturón de seguridad y la verificación mecánica de los vehículos son medidas esenciales para evitar desenlaces fatales.

Por último, la circulación en el carril afectado se vio parcialmente interrumpida mientras las grúas realizaban las maniobras de remolque para retirar la unidad siniestrada y liberar el paso vehicular.