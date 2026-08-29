Queda con las llantas al aire fuera de libramiento

Al sur de la ciudad de Comitán una camioneta tipo SUV de color rojo volcó cuando el conductor perdió el control en una curva y se salió de la carretera, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue en el libramiento Sur, entre la zona de tolerancia y el Tecnológico, que se registró el accidente aproximadamente a las 17:50 horas.

Perdió el control

El percance sucedió cuando la persona que manejaba una Chevrolet Trax, con placas chiapanecas, circulaba al sur del municipio cuando de repente al tomar una curva, aparentemente con la falta de precaución y exceso de velocidad, no pudo controlar el volante.

El vehículo invadió el carril contrario, se salió de la cinta asfáltica y se estrelló contra una cerca de alambre de púas para después dar al menos una voltereta y quedar con las llantas hacia el cielo, entre los matorrales.

Solicitan ayuda

Automovilistas que fueron testigos del accidente brindaron apoyo al conductor y solicitaron la ayuda al número de emergencias 9-1-1, así que se constituyó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Fueron paramédicos los que proporcionaron los primeros auxilios al herido, trascendiendo que después sus familiares lo trasladaron por sus propios medios a una clínica particular.

Agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva arribaron para atender el percance y llevar a cabo los peritajes necesarios, ordenando rescatar y remolcar la unidad automotriz al corralón, a fin de que el propietario se responsabilice por el pago de las afectaciones en el alambrado y se deslinden responsabilidades en las próximas horas.