Queda con lesiones al estrellarse en contra de colectivo

Un motociclista resultó lesionado al impactarse detrás de un colectivo cuando circulaba en aparente exceso de velocidad y falta de precaución, en la mañana del viernes en Comitán, incidente que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 08:00 horas que se reportó el percance sobre la carretera al Cuartel Militar, a unos metros del 15.º Regimiento de Caballería Motorizada en la colonia Chichimá, al sur poniente de la ciudad.

Chocó contra combi

El incidente se registró porque el motorista a bordo de una Italika de color amarillo con negro, circulaba al sur en aparente exceso de velocidad y con falta de precaución, lo que derivó en que terminara estrellándose detrás de una combi de la ruta 42.

La unidad del servicio público se encontraba detenida y subiendo pasaje, por lo que tras la colisión el motorista salió proyectado y acabó tendido sobre el asfalto.

Debido a que ambas unidades quedaron varadas a mitad de la vía y entorpeciendo el tráfico vehicular, testigos reportaron el hecho al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal (PC).

Fueron paramédicos quienes arribaron para brindarle los primeros auxilios y después de valorarlo e inmovilizarlo lo trasladaron al hospital regional María Ignacia Gandulfo.

Asimismo, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y realizar los peritajes para después iniciar un diálogo entre los involucrados para convenir el pago de daños.