Queda con una posible fractura al ser atropellado

Con múltiples lesiones en las extremidades, entre ellas una posible fractura, terminó un joven motociclista luego de ser atropellado por un vehículo particular en el municipio de Chiapa de Corzo.

De acuerdo con datos recabados, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a la calle 5 de Febrero, entre las avenidas Ángel Albino Corzo y Cuauhtémoc, tras recibir el reporte a los números de emergencias.

Atención médica

Al llegar, los oficiales tuvieron a la vista al ocupante de la motocicleta y observaron que se encontraba en mal estado, por lo cual era necesario solicitar el apoyo del personal de Protección Civil Municipal para brindarle los primeros auxilios.

Tras la valoración tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías para descartar una posible fractura.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno, liberando la vialidad en la zona.