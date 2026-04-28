Queda con una posible fractura

Una persona lesionada, una motocicleta dañada y una persona que huyó con rumbo desconocido, fueron el saldo de un lamentable accidente en vialidades del municipio de Villa Corzo. Según indicó el afectado, un vehículo lo habría arrollado.

Trascendió que al caer la noche próximo a la caseta de la ranchería San Isidro, usuarios de la vía habrían reportado a una persona del sexo masculino malherida, además de una motocicleta con indicios de haber sufrido un siniestro, por lo cual el personal de auxilio se activó.

Al arribar, los paramédicos se entrevistaron con Rafael de Jesús “N” (25 años), originario del vecino municipio de Villaflores, señaló el contexto del percance y además presentaba una posible fractura en la pierna izquierda, entre otros golpes en el cuerpo.

Finalmente, el herido fue inmovilizado y subido en la ambulancia de una agrupación voluntaria para trasladarlo al hospital más cercano; mientras tanto, se esperaba que las autoridades municipales o estatales dieran con el paradero del presunto culpable para que se hiciera cargo de los daños.