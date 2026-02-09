Queda contusionada al estamparse en taxi

Una joven resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en la cabecera municipal de Ocosingo, a la altura de la escuela secundaria general, frente al gimnasio conocido como Gladiadores.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la joven colisionó contra un taxi que circulaba por la zona, por causas que aún no han sido determinadas. A consecuencia del impacto quedó tendida sobre la cinta asfáltica y presuntamente perdió el conocimiento por algunos momentos, lo que generó alarma entre vecinos, estudiantes y peatones que se encontraban cerca.

Pidieron auxilio

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo a través del número de emergencias, lo que permitió la pronta llegada de paramédicos que brindaron atención médica a la joven. Después de ser valorada en el sitio, se determinó su traslado a un hospital para descartar lesiones de mayor gravedad.

Policías de Tránsito Municipal y corporaciones de Seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, hacer el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre las partes.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante varios minutos, mientras se llevaban a cabo las pesquisas.