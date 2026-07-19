Queda convertida en chatarra al quemarse

Reducido a chatarra fue como quedó un vehículo al ser consumido por el fuego la madrugada del sábado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en Tapachula.

Se trataba de una camioneta Volkswagen Robust de color blanco, la cual se encontraba estacionada frente al domicilio de su propietario Luis “N”.

Reporte al 9-1-1

Personas que pasaban por el lugar se percataron de que la unidad se estaba incendiando y dieron aviso al 9-1-1, movilizando a las corporaciones de emergencia y de seguridad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC) controlaron las llamas y evitaron que alcanzaran las viviendas u otros vehículos aparcados en la zona.

El propietario de la unidad dijo desconocer la forma en que ocurrió el siniestro, aunque se presume fue por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona, mientras que la Guardia Estatal Preventiva se encargó de iniciar las pesquisas.

La camioneta acabó completamente calcinada y fue pérdida total, motivo por el cual se esperan los resultados de los peritajes para descartar que haya sido provocado o si lo propició la falla mencionada.