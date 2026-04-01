Queda golpeado por corte de circulación de taxi

Un motociclista resultó policontundido luego de verse involucrado en un accidente vehicular registrado sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, en la capital chiapaneca, el martes por la mañana.

El percance ocurrió en el carril de poniente a oriente, a la altura de la calle Victórico Grajales, donde —de acuerdo con los primeros reportes— el conductor de una motocicleta Italika FT150 de color grafito, se impactó contra un taxi de la marca Ford Fiesta, con número económico 5026.

Versiones preliminares señalan que el taxi habría intentado incorporarse a la vialidad, atravesándose al paso del motociclista, lo que provocó la colisión por corte de circulación.

Después del choque, el conductor de la motocicleta sufrió diversos golpes, así que fue atendido en el lugar por socorristas. No se informó sobre si fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias, regular la circulación y determinar las responsabilidades.