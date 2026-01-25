Queda grave al aventarse desde un puente vehicular

En estado crítico resultó una persona del sexo masculino tras aventarse desde la cima de un puente vehicular ubicado en la colonia Terán, en la capital chiapaneca, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Transcurrían las 21:20 horas cuando elementos de la Policía Municipal y Estatal se presentaron a la 2.ª Oriente, entre 3.ª y 4.ª Norte, después de recibir el reporte de una persona que se encontraba en una situación de riesgo.

De acuerdo con testigos, el sujeto de aproximadamente 30 años de edad fue observado por automovilistas y transeúntes mientras permanecía en el borde del puente.

Minutos después, se arrojó desde lo alto, cayendo en una zona de maleza y fango correspondiente a un arroyo que cruza por el lugar.

Rescate

Ante la escena, personas que presenciaron los hechos solicitaron de inmediato apoyo a través del número de emergencias 911. Al sitio arribaron elementos policiacos y paramédicos de Protección Civil, quienes coordinaron las labores de rescate debido a lo complicado del acceso.

Con el apoyo de cuerdas, una tabla marina y un arnés tipo spider, los rescatistas lograron auxiliar y extraer al lesionado, quien presentaba múltiples golpes y lesiones de gravedad.

Posteriormente, fue ingresado a una unidad de emergencias y trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza para recibir atención médica especializada inmediata.

Durante la valoración prehospitalaria se informó que el individuo presentaba aliento alcohólico. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias.