Queda grave al chocar en pilastra de El Trébol

Un fuerte accidente carretero se registró la madrugada del sábado sobre el tramo Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura del parque Chiapasiónate y justo debajo del puente conocido como El Trébol.

Se trataba de un automovilista que impactó violentamente contra una de las pilastras de la estructura, dejando como saldo a una persona gravemente lesionada.

Encontronazo

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 05:10 horas, así que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para recibir el aviso a través de los números de emergencias.

En el lugar localizaron a un automóvil Chevrolet Aveo, con placas del estado de Chiapas, severamente dañado tras colisionar de frente contra el soporte del puente.

Según la información recabada, el vehículo circulaba con dirección a Chiapa de Corzo cuando presuntamente por una mala maniobra o pérdida de control del volante, el conductor se salió del carril y acabó estampándose contra la pilastra.

El golpe fue de tal magnitud que la parte frontal del automóvil quedó completamente destruida.

Malherido

Como consecuencia del accidente, la persona del sexo masculino presentó lesiones de consideración, principalmente heridas cortantes en el rostro y diversas contusiones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, luego de estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital en donde quedó bajo observación médica y se le practicaron estudios para descartar lesiones internas.

La zona fue parcialmente acordonada por agentes de Tránsito para evitar otro percance y permitir las maniobras de auxilio. Más tarde, una grúa con plataforma realizó el retiro del vehículo siniestrado, el cual fue trasladado al corralón correspondiente, quedando liberada por completo la vialidad.

Una vez más, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente durante la madrugada cuando el exceso de velocidad y la falta de visibilidad incrementan el riesgo de accidentes.