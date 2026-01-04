Queda grave al estamparse en una camioneta

En estado grave permanece hospitalizado un motociclista, que se estrelló contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba descompuesta sobre el acotamiento de la carretera Costera, en el tramo del ejido Álvaro Obregón a Tapachula.

Colisión por detrás

Se dijo que la unidad Ford, con carrocería metálica y que transportaba cocos, tuvo una avería mecánica por lo que su conductor se estacionó en el acotamiento a la altura del kilómetro 280.

Sin embargo, un joven que se desplazaba en una motocicleta —al parecer circulaba a exceso de velocidad— no se dio cuenta de la unidad y se ºpó brutalmente contra la parte trasera, saliendo proyectado y cayendo sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron ante el llamado a los servicios de emergencia, quienes tras la valoración trasladaron al motociclista al hospital regional, en donde se le reporta como delicado de salud.

Investigación

Mientras tanto, elementos de la Guardia Estatal

de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance para el deslinde de las responsabilidades, ya que al parecer el vehículo descompuesto —según se indicó— contaba con señalización, de lo cual no se percató el motorista.