En menos de 24 horas se registró un segundo accidente en la zona donde se realizan trabajos de rehabilitación de un puente vehicular sobre la carretera que conecta a La Tigrilla con Benito Juárez, en el municipio de La Concordia.

En esta ocasión, un motociclista terminó en el fondo de un barranco y sufrió lesiones de gravedad.

Lesionado

El percance se produjo durante las últimas horas de la noche del jueves, cuando el conductor de una motocicleta transitaba por este tramo carretero y, por razones aún no esclarecidas, acabó fuera del camino cayendo al desnivel donde se desarrollan las labores de reparación del puente.

El lesionado fue identificado como el profesor Aldrin “N”, quien presuntamente reside en el ejido Manuel Ávila Camacho, perteneciente al municipio de Villa Corzo.

Después del percance quedó inconsciente en el fondo del barranco, lo que provocó la movilización de quienes circulaban por el lugar.

Ante la emergencia, varios automovilistas detuvieron su marcha para solicitar ayuda. La respuesta llegó mediante socorristas voluntarios y personal de Protección Civil, quienes descendieron hasta donde se encontraba el motorista para auxiliarlo y brindarle atención inicial.

Una vez estabilizado, el sujeto fue sacado de la zona del accidente y trasladado a un hospital en donde recibiría atención médica especializada debido a las graves lesiones que presentaba.

Entre las versiones extraoficiales que surgieron sobre el percance se mencionó que el motociclista posiblemente conducía a velocidad inmoderada y bajo los efectos del alcohol.

El accidente volvió a llamar la atención sobre las condiciones en que permanece este tramo carretero, pues apenas unas horas antes otro conductor había terminado en el mismo desnivel.

El puente se encuentra en proceso de rehabilitación debido a los daños que sufrió durante la temporada de lluvias.

Los lugareños y usuarios pidieron mayores advertencias, señalización visible y barreras de protección que permitan identificar a tiempo el área de trabajo y reduzcan el riesgo de nuevos incidentes.