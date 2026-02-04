Queda gravemente herido al accidentarse

Un motociclista resultó gravemente lesionado tras protagonizar un fuerte accidente sobre el tramo carretero Venustiano Carranza-Guadalupe Victoria, a la altura de la colonia Agua Dulce, hecho que provocó la inmediata movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona se percataron del percance y solicitaron apoyo a los números de emergencias, al observar al conductor tendido sobre la carpeta asfáltica y la motocicleta a varios metros de distancia, con severos daños materiales.

La escena evidenciaba la magnitud del impacto, por lo que algunos conductores se detuvieron para auxiliar y alertar a las corporaciones policiacas y de socorro.

Hospitalizado

Elementos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio minutos después y brindaron atención prehospitalaria al malherido individuo, quien presentaba múltiples golpes contusos, posibles fracturas y diversas heridas abrasivas.

Tras ser estabilizado en el lugar, el sujeto fue trasladado de urgencia a la clínica de campo del IMSS en el municipio, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de su estado de salud.

En tanto, personal de Tránsito Municipal se encargó de acordonar el área, realizar las diligencias correspondientes y resguardar la motocicleta siniestrada, a fin de prevenir otro accidente.

Asimismo, permitió el restablecimiento del flujo vehicular, el cual se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

Peritaje

Las autoridades informaron que ya se inició el peritaje para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha confirmado si en el accidente estuvo involucrado otro vehículo o si factores como el exceso de velocidad o el estado del pavimento influyeron en el siniestro.

Finalmente, las corporaciones de auxilio hicieron un llamado a los motociclistas y automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y utilizar el equipo de protección adecuado, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes en esta importante vía de comunicación.