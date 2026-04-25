Queda herido al ser atacado a balazos

Un ataque armado registrado al mediodía del viernes frente a una institución educativa en Tapachula dejó como saldo un hombre gravemente herido, además de provocar momentos de pánico entre vecinos, padres de familia y estudiantes que se encontraban en la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la 5.ª avenida Sur y 10.ª calle Oriente, justo frente a la entrada principal de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, a escasa distancia de la Secundaria Federal Constitución Número 1.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima —identificada como Elio Omar “N” (38 años)— se encontraba estacionado dentro de su vehículo, presuntamente esperando la salida de su hijo de la institución educativa, cuando fue sorprendido por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Reportan disparos

Vecinos del sector señalaron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que generó alarma inmediata y una rápida llamada a los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al conductor, quien permanecía dentro de la unidad con varias heridas de bala.

Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde recibe atención especializada y su estado de salud fue reportado como grave.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes. Peritos localizaron en la escena al menos 16 casquillos percutidos de arma de fuego, evidencia que fue integrada a la carpeta de investigación abierta por las autoridades del Ministerio Público.

Se dieron a la fuga

Tras la agresión, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Aunque se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Este nuevo hecho violento ocurre apenas unos días después del asesinato de un chofer de transporte colectivo en la colonia Palmeras, al sur de Tapachula, caso que también permanece impune, incrementando la preocupación ciudadana por la escalada de violencia en la región.