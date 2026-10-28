Queda inconsciente al caer en dren pluvial

Un adulto mayor tuvo que ser rescatado luego de que cayó desde una altura aproximada a tres metros en un dren pluvial que pasa por la colonia Nueva 18 de Octubre al suroriente de Tapachula, esto al parecer por un descuido mientras caminaba por la zona, lo cual provocó que acabara con diversas lesiones.

Vecinos que se percataron de la persona tirada en el interior del canal, que afortunadamente no tenía agua, dieron aviso al número de emergencias 911.

Rescate

De esta manera acudieron elementos de las corporaciones policiacas y de Protección Civil, quienes llevaron a cabo las maniobras necesarias para rescatarlo.

Al parecer este se encontraba inconsciente, así que los paramédicos ingresaron de inmediato al fondo para sacarlo.

Se dijo que se trataba de una persona de la tercera edad, del sexo masculino, quien no había sido identificado. Al presentar diversas lesiones fue trasladado al hospital regional, con el fin de recibir atención médica especializada y posteriormente fue reportado como delicado de salud.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos, aunque no se establecieron las circunstancias en las cuales el hombre sufrió el accidente.