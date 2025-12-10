Queda incrustado en volteo en curva

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la carretera que comunica a Tenejapa con San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la localidad Romerillo, donde un taxi quedó prácticamente destruido al chocar contra un camión de volteo.

De acuerdo con los primeros reportes, un Nissan Tsuru habilitado como taxi y con número económico 3627, circulaba sobre el tramo mencionado.

Al tomar una curva, y debido al pavimento mojado, el chofer perdió el control del volante, invadiendo el carril contrario y estrellándose contra una unidad de carga de la marca Mercedes-Benz.

Dos lesionados

A consecuencia del encontronazo, dos de los ocupantes del transporte público resultaron policontundidos. Automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso a los números de emergencias, lo que permitió la rápida movilización de cuerpos de auxilio.

Auxilio

Minutos después arribaron paramédicos que brindaron la atención prehospitalaria a los heridos y los trasladaron de urgencia a un hospital para su valoración médica.

El área fue resguardada por agentes de Tránsito, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y ordenar el retiro de las unidades.