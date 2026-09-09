Queda lesionada al estrellarse en muro

Una pasajera tuvo que ser auxiliada por cuerpos de emergencia luego de resultar lesionada en un accidente ocurrido sobre la carretera San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo.

El percance se registró en el kilómetro 31+400, donde por circunstancias que todavía no han sido determinadas, el conductor perdió el control de la unidad y salió de su trayectoria hasta estamparse contra el muro de contención.

El golpe dejó importantes daños en el sedán de la marca Chevrolet Aveo de color plata. La emergencia fue reportada a los servicios de auxilio, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas se presentaron hasta el punto señalado.

Una vez en el sitio, los rescatistas inspeccionaron el automóvil y verificaron el estado de quienes viajaban en él. Esta revisión permitió descartar que alguno de los ocupantes permaneciera atrapado entre los restos del vehículo.

Durante la intervención, los bomberos detectaron que una mujer había resultado lesionada. Tras recibir atención inicial en el lugar, la pasajera fue subida en una ambulancia y trasladada para que especialistas evaluaran sus heridas.

Acciones preventivas

El trabajo de los cuerpos de emergencia no terminó con el auxilio de la afectada. También se llevaron a cabo acciones preventivas para reducir cualquier posibilidad de un segundo incidente.

Entre estas labores se dio la desconexión de la batería y la revisión del vehículo en busca de posibles fugas o derrames de combustible.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance y quedaron a cargo de establecer cómo ocurrió la pérdida de control que acabó con el impacto contra la barrera de contención.