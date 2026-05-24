Queda malherido al caer mientras podaba un árbol

Un intenso operativo de auxilio y atención prehospitalaria se registró en la colonia Electricistas, ubicada en la capital chiapaneca, luego de que un hombre resultara lesionado tras caer desde una altura aproximada de seis metros cuando llevaba a cabo trabajos de poda en un árbol.

El incidente ocurrió durante la tarde del sábado en una vivienda localizada en dicho sector de la ciudad, donde vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias al percatarse de que una persona había sufrido una fuerte caída.

Percance

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo estaba realizando labores en una zona elevada, aparentemente podando ramas de un árbol que sobresalían hacia una propiedad y parte de la vía pública.

Sin embargo, por causas que aún no han sido determinadas, el trabajador perdió el equilibrio y terminó precipitándose al vacío desde varios metros de altura, golpeándose violentamente contra el suelo.

El percance generó momentos de tensión entre habitantes de la colonia, quienes rápidamente se acercaron para auxiliar al herido mientras arribaban los cuerpos de socorro.

Minutos después llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como elementos de la Secretaría de Protección Civil del Estado, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado.

Atención médica

Durante varios minutos, los socorristas hicieron maniobras de estabilización debido a que el sujeto presentaba diversos golpes y posibles fracturas derivadas del violento impacto.

Posteriormente, el lesionado fue colocado en una camilla rígida y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones internas o de mayor gravedad.

Elementos de seguridad permanecieron en el sitio para facilitar las labores de auxilio y evitar riesgos adicionales durante la movilización del paciente.

Tras lo ocurrido, autoridades exhortaron a la población a extremar medidas de seguridad al efectuar trabajos en azoteas, árboles o superficies elevadas, recomendando el uso de arneses, cuerdas y equipo de protección adecuado para prevenir accidentes de este tipo.