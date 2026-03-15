Queda malherido al ser atropellado

Con una hemorragia considerable y tendido sobre el ardiente pavimento, fue como terminó una persona del sexo masculino luego de colisionar con una unidad durante la mañana del sábado en avenidas cercanas al primer cuadro del municipio de Villaflores.

Aunque no hay versión oficial, aparentemente un corte de circulación por pasarse la preferencia fue lo que provocó el percance vial.

Trascendió que al pasar el mediodía, transeúntes habrían reportado el accidente sucedido sobre la 3.ª Sur y calle Central en el cual estuvieron involucrados un motociclista y un vehículo del transporte público en modalidad de mototaxi.

El saldo fue de un hombre malherido pues presentaba un intenso sangrado en la cabeza, además de una posible fractura.

De inmediato, personal del Cuerpo de Bomberos se constituyó al lugar de los hechos y brindaron la valoración prehospitalaria a quien presuntamente manejaba una motocicleta. Lo inmovilizaron y le colocaron un vendaje compreso para su posterior traslado a un hospital.

Según versiones extraoficiales, uno de los conductores a pesar de encontrarse un aviso luminoso de UnoXUno no respetó el paso, causando el accidente en donde el motorista se llevó la peor parte al salir proyectado fuertemente contra el pavimento.