Queda malherido al ser atropellado

En el cruce de la 2.ª Norte y 1.ª Oriente, en el barrio Centro del municipio de Villa Corzo, un motociclista resultó lesionado tras ser atropellado por un automóvil.

El reporte al Sistema de Emergencias movilizó a integrantes del Escuadrón de Rescate y Emergencias de Chiapas (Erech) y a personal de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para brindar auxilio al conductor de la motocicleta.

Graves lesiones

Permanecía malherido sobre el pavimento a consecuencia del impacto. Los socorristas detectaron que presentaba traumatismos en distintas partes del cuerpo, una herida en la cabeza, sangrado en el oído derecho y una lesión de consideración en la planta del pie derecho.

Debido a todo esto tuvo que ser inmovilizado para evitar complicaciones durante su traslado.Los paramédicos también señalaron que el motociclista presentaba aliento alcohólico al momento de recibir la atención prehospitalaria; sin embargo, serán las investigaciones oficiales las que determinen si esta condición tuvo relación con el accidente.

Una vez estabilizado, el hombre fue llevado al hospital regional en donde quedó internado para recibir atención médica especializada y ser sometido a estudios médicos.

En tanto, elementos de seguridad y vialidad llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron los primeros indicios para esclarecer cómo ocurrió la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si alguno de los conductores fue puesto a disposición del Ministerio Público o si existe alguna responsabilidad determinada.