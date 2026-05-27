Queda prensada mujer en colisión frontal con camión

Una mujer que viajaba como copiloto en una camioneta tipo estaquitas quedó prensada en el interior cuando se impactaron de frente contra un camión cargado de block, sobre el tramo Comitán-San Cristóbal la tarde de ayer, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 15:00 horas que se registró el accidente en el kilómetro 168 de la carretera federal 195, a dos kilómetros de la entrada norte de Comitán y a escasos metros del entronque con libramiento Norte.

El choque se dio entre la camioneta Nissan color blanco, en donde viajaban comerciantes indígenas que se dirigían al sur, contra un camión tipo rabón con redila tipo plana que transportaba blocks de cemento.

Factor lluvia

Se presume que las condiciones climáticas, debido a que se registró una fuerte precipitación pluvial, provocó la baja visibilidad de la vía y probablemente fue causa del aparatoso choque frontal.

Ambas unidades quedaron con severos daños en las carrocerías y varados en el lugar, en donde en la cabina de la camioneta estaquitas quedó una mujer prensada entre los fierros retorcidos, por los que testigos solicitaron ayuda al 911.

Traslado

Esto movilizó a paramédicos y bomberos de Protección Civil Municipal, quienes rescataron a la lesionada y la trasladaron al hospital regional para su atención médica especializada.

Al lugar llegaron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para brindar apoyo vial y atender el accidente, realizando los peritajes para el deslinde de responsabilidades.