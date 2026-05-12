Queda prensada tras brutal choque en puente

Una aparatosa colisión registrada durante la madrugada del lunes en el puente vehicular El Trébol, en la capital Tuxtla Gutiérrez, dejó a una joven en estado crítico luego de quedar prensada entre los fierros retorcidos de un automóvil sedán que terminó destruido al impactarse contra una de las pilastras de concreto.

Lesionada grave

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 02:20 horas cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio después de recibir múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre un fuerte choque en el carril de circulación de poniente a oriente.

Aparentemente, el vehículo era conducido a exceso de velocidad y la persona que conducía perdió el control, saliéndose del camino.

Al arribar, las autoridades localizaron un automóvil Volkswagen Gol con placas del estado de Chiapas, severamente dañado de la parte frontal luego de estamparse contra la estructura del puente. El impacto fue tan violento que gran parte de la cabina quedó comprimida.

Dentro de la unidad se encontraba una joven atrapada entre los restos del vehículo, con una fractura expuesta en uno de los brazos y múltiples lesiones de gravedad.

En el automóvil también viajaba un hombre, quien sufrió diversas contusiones en las extremidades, aunque logró mantenerse consciente tras el percance.

Maniobras de rescate

Debido a la magnitud del impacto, los agentes solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos y de una unidad especializada de rescate urbano.

Minutos después arribaron elementos de emergencia, quienes comenzaron las maniobras para liberar a la mujer utilizando equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida”.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron extraer a la joven y estabilizarla en el sitio antes de trasladarla de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

La circulación vehicular permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.

Finalmente, una grúa con plataforma remolcó el automóvil al corralón correspondiente para liberar la vialidad y continuar con las investigaciones que permitan determinar las causas exactas del incidente.