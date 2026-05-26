Queda prensado joven en unidad al accidentarse

Un joven automovilista resultó lesionado de gravedad luego de sufrir un aparatoso accidente automovilístico en la ribera Las Flechas, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando cuerpos de emergencia recibieron el reporte de una persona prensada al interior de un automóvil Volkswagen Jetta color negro.

Elementos de Protección Civil (PC) Municipal acudieron al lugar y encontraron a Brayan Eduardo, de 24 años de edad, atrapado dentro de la unidad y con diversas lesiones en el cuerpo.

Traslado

Debido a la gravedad del accidente, fue necesario solicitar apoyo del equipo de rescate para liberar al conductor, quien posteriormente fue inmovilizado sobre una tabla rígida y trasladado de emergencia a una clínica particular en la capital.

Durante la valoración prehospitalaria, los paramédicos detectaron una posible fractura en la pierna izquierda, además de múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de emergencia, el conductor se encontraba presuntamente en estado etílico al momento del percance.

El joven quedó internado en el área de urgencias del hospital, donde fue recibido por personal médico y su madre.