Queda prensado luego de estamparse en luminaria

Durante la tarde del viernes se dio un aparatoso accidente de tránsito sobre la carretera Emiliano Zapata, frente a Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la capital chiapaneca, donde un joven estudiante resultó lesionado después de estrellarse contra una luminaria.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal, el reporte fue recibido alrededor de las 13:10 horas, lo que movilizó a elementos policiacos y cuerpos de emergencia hacia el citado punto.

Terminó atrapado

En el lugar se informó que un automóvil particular de la marca Volkswagen Gol, con placas de circulación del estado de Chiapas, circulaba sobre esta importante vialidad cuando ocurrió el percance.

Los primeros reportes señalan que el exceso de velocidad, aunado a la presencia de grava suelta sobre la carpeta asfáltica, provocó que el conductor —un joven estudiante de la Unach— perdiera el control del volante.

Tras la pérdida de control, el vehículo salió de su trayectoria y terminó impactándose de costado contra una luminaria ubicada a un costado de la vialidad. El fuerte choque provocó severos daños en la parte frontal de la unidad y dejó al conductor atrapado entre los fierros retorcidos.

Automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliar y alertaron a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil (PC) del estado, quienes llevaron a cabo maniobras de rescate para liberar al joven que había quedado prensado dentro del automóvil.

Una vez rescatado, el lesionado recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Policías de Tránsito Municipal se encargaron de acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, además de controlar la circulación vehicular para evitar otro percance en la zona.