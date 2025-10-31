Queda recostada pipa cargada con gasolina

Momentos de tensión se vivieron la mañana del jueves luego de que una pipa de doble remolque que iba cargada con gasolina, volcara a la altura del kilómetro 130+900 de la carretera federal Tonalá-Pijijiapan, provocando un derrame considerable de combustible y la rápida movilización de autoridades.

La unidad procedía de Salina Cruz, Oaxaca, con destino a Tapachula, cuando el chofer —por causas aún no esclarecidas— perdió el control del volante en una curva peligrosa y la pesada unidad terminó volcada sobre el costado derecho de la vía.

Pese a la magnitud del percance, el conductor logró salir ileso y pidió ayuda a los automovilistas que circulaban por la zona.

Cerraron la vía

Ante el riesgo de explosión e intoxicación por vapores, elementos de Protección Civil Municipal, Guardia Nacional División Caminos y autoridades locales acordonaron el área y suspendieron la circulación en ambos sentidos, mientras se llevaban a cabo las labores de control y limpieza.

Se emitió además una alerta preventiva a los habitantes de comunidades cercanas, exhortándolos a mantenerse alejados del sitio y evitar el uso de encendedores, teléfonos con flash o cualquier fuente de ignición, ante la presencia de vapores inflamables en el ambiente.

Las labores de retiro del combustible y remoción de la unidad se hicieron bajo estrictas medidas de seguridad. Hasta el momento no se reportó personas lesionadas ni víctimas fatales, únicamente daños materiales.