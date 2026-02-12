Queda recostado volteo cargado con piedras

Volcado sobre uno de sus costados fue como terminó un camión de volteo que transportaba material pétreo en el tramo carretero Tonalá-Puerto Arista, a la altura del retorno, generando movilización de cuerpos de apoyo y afectaciones parciales a la circulación.

El percance fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona y observaron la pesada unidad recostada sobre el lado izquierdo, con parte de la carga aún contenida en la tolva y otra esparcida parcialmente sobre la carpeta asfáltica.

Hasta el momento no se han determinado con precisión las causas del accidente; sin embargo, no se descarta que factores como el peso de la carga, una posible falla mecánica o las condiciones del camino hayan influido en la pérdida de control del vehículo.

De acuerdo con los primeros informes, el operador del camión no presentó lesiones de consideración. Paramédicos que acudieron al sitio lo valoraron y confirmaron que únicamente sufrió una crisis nerviosa derivada del incidente, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de seguridad y personal de auxilio implementaron un operativo de abanderamiento para prevenir riesgos adicionales y coordinar el tránsito, mientras se realizaban las maniobras para el retiro de la unidad y la limpieza del área afectada.

Las autoridades correspondientes llevarán a cabo las diligencias para deslindar responsabilidades y garantizar que la vía quede en condiciones seguras para los usuarios.