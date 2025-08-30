Queda semiinconsciente luego de derrapar

Una persona del sexo masculino terminó con heridas múltiples luego de sufrir un percance en su vehículo en las primeras horas del viernes al poniente del municipio de Cintalapa.

Una posible distracción o una mala maniobra, aunado a la arena suelta sobre la vialidad, habrían sido las posibles causas. Trascendió que minutos antes de las 06:00 horas, vecinos del barrio Obrera Campesina habrían presenciado la caída de un motociclista sobre el camino que dirige hacia la zona noroeste de la localidad, por lo cual dieron aviso al 911 para reportar el accidente.

Malherido

Tras lo anterior, personal de Protección Civil se dirigió al sitio del incidente, próximo al puente Sayula, en donde a su arribo hicieron contacto con el sujeto lesionado e iniciaron la valoración médica. Localizaron golpes en la cabeza, así como heridas abrasivas en los codos, manos y rostro, además de una posible fractura por lo cual tuvieron que trasladarlo de urgencia al hospital.

Salió proyectado

Versiones extraoficiales mencionaron que el motorista, de aproximadamente 35 años de edad, circulaba con dirección a las colonias del municipio y en su paso por el barrio mencionado pasó un prominente tope para después transitar sobre arena suelta en el camino, lo que hizo que saliera proyectado contra el pavimento, acabando en mal estado e semiinconsciente.

Por último, personal de la Policía Municipal se constituyó rápidamente para ayudar en la vialidad y permitir que el lesionado fuera llevado al hospital.

Se dijo que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar del accidente.