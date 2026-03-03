Queda tendido y herido motorista tras ser impactado

Con múltiples lesiones en sus extremidades terminó un joven motociclista luego de ser impactado por una camioneta particular sobre el libramiento Norte Oriente, a la altura de la sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Tuxtla Gutiérrez.

El percance fue reportado alrededor de las 08:00 horas a los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

En malas condiciones

Al arribar al sitio, localizaron al motociclista tendido sobre el pavimento y con dificultad para respirar, por lo que solicitaron apoyo médico inmediato.

De acuerdo con los primeros informes, tanto la motocicleta como una camioneta circulaban en el carril de baja velocidad con dirección de poniente a oriente.

Sin embargo, aproximadamente 200 metros antes del entronque con la calzada al Sumidero, el conductor de la camioneta realizó un cambio de carril, según indican sin la debida precaución, lo que provocó que le cerrara el paso al motorista. Tras la colisión, el joven salió proyectado y cayó sobre la cinta asfáltica.

Llegan a acuerdo

Paramédicos de Protección Civil (PC) le brindaron atención prehospitalaria, quien presentaba heridas en el brazo izquierdo y la pierna derecha. Después de la valoración, decidió permanecer en el lugar en espera del pase médico correspondiente.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento para el deslinde de responsabilidades, mientras que un ajustador de seguros acudió para iniciar los trámites por parte del conductor de la camioneta.