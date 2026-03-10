Queda tirado y lesionado a media vía tras accidentarse

Con diversas lesiones resultó un motociclista al accidentarse cuando circulaba sobre la carretera costera en el tramo de la comunidad Valdivia a Mapastepec, a la altura del rancho Esmeralda.

Este quedó tirado sobre la carpeta asfáltica, mientras que la unidad que manejaba a varios metros de distancia, aunque no se estableció si fue impactado por algún vehículo o derrapó.

Personal de Protección Civil acudió al lugar ante el reporte del percance, brindándole los primeros auxilios a Axel “N”, de 32 años, quien fue trasladado de emergencia al hospital del IMSS Bienestar para su atención especializada.

Este presentaba laceraciones, hematomas y diversas lesiones en el cuerpo, producto de la caída de la unidad que manejaba.

Por los hechos fue iniciada una investigación que permita determinar la forma en que ocurrió el percance y si existió algún otro vehículo involucrado.

Las autoridades han recomendado a los conductores de motocicletas respetar los límites de velocidad, tanto en la ciudad como en las carreteras, para prevenir accidentes.