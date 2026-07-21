Quedan atrapados tras impacto contra camión

Tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron lesionados al impactar la camioneta en que se desplazaban contra un camión de carga sobre la carretera Jaritas, en la zona baja de la ciudad de Tapachula.

Los empleados de la empresa eléctrica quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad, por lo que con esfuerzo fueron rescatados y trasladados de emergencia a un hospital.

Lesionados

Guillermo “N”, Mary Paz “N” y Aldris Vielmar “N” se desplazaban en una camioneta Dodge RAM propiedad de la CFE cuando fueron embestidos de frente por un camión Dodge tipo rabón de color rojo con blanco, que era manejado por Ariel “N”, quien resultó ileso.

Aparentemente todo se originó porque uno de los involucrados invadió el carril contrario, esto durante la mañana del lunes.

Ante el reporte del percance ocurrido en el tramo de Jaritas a Ciudad Hidalgo, a la altura de la comunidad Chical, se movilizaron elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales.

Asimismo, se presentó personal de emergencia que rescató a las personas que habían quedado atrapadas en los restos de la cabina de la pick up.

Tras ser estabilizados, se procedió a su trasladado de emergencia al hospital Nueva Frontera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde reciben atención médica especializada y su estado de salud es reservado.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias y el levantamiento de los vehículos que fueron trasladados a un corralón oficial.

Además, se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades. Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos.