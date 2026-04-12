Quedan destruidos en brutal encontronazo

Un fuerte accidente automovilístico se registró el fin de semana sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, a la altura de la localidad de Nahilte en la demarcación del municipio de Chilón, dejando como saldo daños materiales cuantiosos, varias personas con golpes y momentos de gran tensión entre los involucrados.

Choque en curva

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en una zona de curvas peligrosas, donde al parecer por invasión de carril contrario colisionaron un automóvil Nissan Tsuru del servicio de transporte público, perteneciente a la región Cañada Guadalupe Paxilá, y una unidad particular.

Tras el encontronazo, tanto conductores como pasajeros resultaron con diversas lesiones, que iban desde golpes leves hasta de consideración. Testigos dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia, lo que permitió una rápida movilización.

Elementos de la Policía Municipal y socorristas de Protección Civil acudieron al sitio para brindar auxilio a los lesionados. De acuerdo con la información recabada, al menos uno de los involucrados requirió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se llevaban a cabo las labores de atención y se retiraban los vehículos siniestrados, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación.

Finalmente, los uniformados se hicieron cargo del percance y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque y deslindar responsabilidades entre los conductores.