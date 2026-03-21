Quedan dos heridos tras encontronazo en tramo carretero

Un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta a Villaflores con Tuxtla Gutiérrez dejó como saldo dos personas lesionadas, en hechos ocurridos a la altura de un punto de referencia conocido como el restaurante Los Girasoles.

De acuerdo con los primeros informes, el percance se dio cuando uno de los vehículos involucrados presuntamente perdió el control, lo que derivó en un impacto de un automóvil compacto y que dejó a sus ocupantes con diversas lesiones.

Testigos señalaron que el accidente ocurrió de manera repentina, lo que generó momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la zona.

Afectados

Fueron los propios conductores y transeúntes quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, sin embargo, al parecer los afectados se trasladaron por sus propios medios a un hospital pues presentaban golpes y otras lesiones derivadas del fuerte choque.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de su estado de salud.

Con el objetivo de prevenir otro incidente, los testigos y lugareños aseguraron la zona ya que el flujo en esta vía es constante.

Se desconocen las causas exactas del percance y si las autoridades llegaron para deslindar responsabilidades conforme a la ley.