Quedan dos heridos tras volcadura de Pochimóvil

Dos personas resultaron policontundidas debido a la volcadura de un mototaxi, de los conocidos como Pochimóvil, que circulaba sobre la carretera que conecta a Chilón con Bachajón, en un tramo con pavimento resbaladizo por las lluvias, durante la mañana del viernes.

El accidente se dio a la altura de la ranchería San Ramón, en la demarcación chilonense, donde la vía mojada y el exceso de velocidad hicieron que el chofer perdiera el control de la unidad en una zona de curvas.

Derrape y caída

De acuerdo con los primeros reportes, el transporte público —un vehículo Bajaj de color rojo— derrapó y acabó precipitándose a un canal ubicado a un costado de la carretera. Los pasajeros que iban en la parte trasera sufrieron diversos golpes y quedaron aturdidos por el impacto.

Habitantes de la ranchería acudieron rápidamente para auxiliar a los heridos y los trasladaron por sus propios medios a un centro médico cercano, donde fueron atendidos.

Según testigos, las lesiones no ponían en riesgo la vida de los afectados, aunque requirieron valoración médica especializada.

Posteriormente, los lugareños se organizaron y utilizaron lazos para rescatar la unidad volcada y la resguardaron en la comunidad, con la intención de evitar que fuera enviada al corralón mientras las autoridades determinan responsabilidades.