Quedan heridos luego de accidentarse en motocicleta

Al menos tres personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, al accidentarse en la motocicleta en que se desplazaban en la zona baja del municipio de Mapastepec.

El percance ocurrió a la altura del puente conocido como Los Potros, por lo que ante el reporte se movilizaron los servicios de emergencia y las corporaciones policiacas para brindar atención a los afectados e iniciar las pesquisas.

Derrape

Se dijo que las tres personas —dos hombres y una mujer— se desplazaban en una motocicleta, cuando al parecer el conductor por ir a exceso de velocidad perdió el control y derraparon en forma estrepitosa.

Paramédicos de Protección Civil (PC) informaron que dos de las personas quedaron inconscientes, aunque las tres fueron trasladadas al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) - Bienestar.

Ninguno de los accidentados llevaba equipo de protección, así que el riesgo fue mayor debido a que sufrieron golpes en la cabeza.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas.