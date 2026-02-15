Quedan lesionados al derrapar en bulevar

Lesionada fue como acabó una pareja que se desplazaba en una motocicleta luego de derrapar cuando otra unidad similar les cerró el paso, esto en la mañana del sábado en el municipio de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y policiacos.

Fracturas y lesiones

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Akishino, localizado al sur de la ciudad, a la altura de un botanero, por lo que los testigos notificaron con rapidez al número de emergencias 9-1-1.

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) se constituyeron al sitio y atendieron a Julio “N” (46 años) y a Guadalupe “N” (42), quienes presentaban diversas lesiones y fracturas, así que después de estabilizarlos fueron trasladados de urgencia al hospital regional.

Se les atravesó una moto

De acuerdo con la versión de los afectados y de los testigos, otro motociclista se les habría atravesado y provocó que el conductor perdiera el control al maniobrar abruptamente para evitar el choque, lo que hizo que cayera junto con su acompañante y se lesionaran.

Por ello, la pareja quedó tirada en mal estado sobre la cinta asfáltica, en donde fueron auxiliados.

A su vez, elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar al presunto responsable.