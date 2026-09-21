Quedan lesionados por carambola en vía a Tzimol

Dos personas resultaron lesionadas en un choque frontal entre un automóvil y una camioneta sobre la carretera estatal 226 en el tramo Comitán-Tzimol, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El accidente fue en el kilómetro 3 de la vía mencionada, en las inmediaciones de la colonia Nueva ERA y antes de llegar a una curva.

Se impactan de frente

El encontronazo se dio entre un automóvil de la marca Chevrolet Corsa de color gris y una camioneta Dodge RAM de color rojo, cuando el conductor de la primera unidad pretendió rebasar sin precaución, por lo que no se percató de la circulación vehicular.

Mientras tanto, un tercer involucrado que manejaba un Volkswagen Robust de color blanco terminó colisionando contra uno de los involucrados debido a que manejaba en estado de ebriedad y no pudo frenar a tiempo; por ello, tras el percance huyó del lugar y abandonó su pick up.

Tras el reporte al número de emergencias 911 se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran la atención a dos personas y después de valorarlas las trasladaron al hospital regional.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron para atender el accidente de tránsito y llevar a cabo los peritajes, ordenando remolcar las unidades al corralón para posteriormente consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades de acuerdo a lo que marca la ley.