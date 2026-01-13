Quedan lesionados tras encontronazo

Un aparatoso accidente automovilístico se dio en la carretera Palenque-Ocosingo, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, además de dejar cuantiosos daños materiales y varias personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte emitido al número de emergencias 911, el percance involucró a dos camionetas particulares, una de color rojo y otra de color blanco.

Los conductores colisionaron en circunstancias hasta el momento desconocidas; sin embargo, testigos señalaron que, presuntamente, una de las unidades circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado el impacto contra la otra camioneta.

Heridos

A consecuencia del encontronazo, los pasajeros de la unidad roja resultaron con diversas lesiones, por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios.

En el lugar fueron atendidos un hombre identificado como Luis Iván “N” (36 años) y una menor de edad.

Tras ser estabilizados, los lesionados fueron trasladados al hospital general para una valoración médica más especializada. Su estado de salud fue reportado como estable, aunque permanecen bajo observación.

Elementos de las corporaciones policiacas se encargaron de acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, se coordinaron las maniobras para el retiro de los vehículos.

El accidente obstruyó más de un carril, generando congestionamiento vial durante varios minutos.