Quedan ocho lesionados por encontronazo en autopista

Ocho personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso accidente ocurrido la mañana del miércoles en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 36+200.

Esto fue en uno de los tramos con mayor registro de percances durante la temporada de neblina, en la demarcación sancristobalense.

Hospitalizados

De acuerdo con los reportes oficiales, a las 08:20 horas se activó la alerta de emergencia luego de que automovilistas notificaran un fuerte choque entre dos unidades que quedaron atravesadas sobre la vía de comunicación.

A los pocos minutos arribó personal del Centro Municipal de Protección Civil (PC) y Bomberos (CMProcYB) de San Cristóbal de Las Casas, quienes fueron los primeros en proporcionar los primeros auxilios a los pasajeros.

Minutos después se incorporaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, de las delegaciones de Chiapa de Corzo y San Cristóbal, fortaleciendo las maniobras de rescate y estabilización.

Después de una valoración conjunta, se confirmó que era necesario el traslado de ocho personas heridas: siete adultos —seis hombres y una mujer— fueron llevados al Centro de Salud de San Felipe Ecatepec, mientras que una persona del sexo masculino tenía sintomatología más severa.

Este último, identificado como José Francisco “N” (29 años), fue trasladado de urgencia al hospital de Las Culturas, donde ingresó al área de choque con un posible traumatismo craneoencefálico moderado, por lo cual quedó bajo observación y atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos tomaron conocimiento del hecho y delimitaron la zona para permitir las labores de auxilio, confirmando que no había más heridos ni atrapadas en los vehículos.

También coordinaron el retiro de las unidades involucradas, maniobra que tardó más de una hora debido a la posición en la que quedaron tras el impacto.

Trató de rebasar

Versiones de testigos apuntaron a que el percance se dio cuando uno de los conductores intentó rebasar para “ganarle el paso” a otro automovilista, maniobra riesgosa debido a la presencia de niebla densa que reducía drásticamente la visibilidad.

A esto se le sumó el exceso de velocidad, lo que habría detonado el encontronazo frontal.

Protección Civil (PC) Municipal reiteró su llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la carretera de cuota, particularmente en los tramos donde se presentan bancos de niebla, e insistió en la importancia de moderar la velocidad y evitar maniobras imprudentes para prevenir tragedias.