Quedan tres lesionados en un encontronazo

Sobre la carretera Panamericana, a la altura de la entrada del fraccionamiento Laureles en la capital Tuxtla Gutiérrez, en las últimas horas de la noche del martes se reportó un aparatoso accidente que provocó la movilización inmediata de las corporaciones de auxilio y seguridad.

El reporte fue emitido cerca de las 21:10 horas, momento en que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un fuerte choque entre dos vehículos particulares.

Exceso de velocidad

Según la información preliminar, la combinación de exceso de velocidad y falta de precaución fue la causa principal del siniestro.

Producto del impacto, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad, lo que generó alarma entre los testigos y transeúntes.

De inmediato, los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes acudieron con prontitud para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

Tras la valoración médica se determinó que ninguno de los heridos presentaba lesiones de gravedad que requirieran de traslado a un hospital, aunque sí se les recomendó permanecer bajo observación.

Por último, alrededor de una hora después del percance una grúa con plataforma retiró los vehículos involucrados, mismos que fueron trasladados al corralón en turno para liberar la circulación vehicular en la zona.