Quema de pastizal afecta y calcina a un vehículo

Un vehículo inservible y una fuerte movilización de personal del Cuerpo de Bomberos fue el saldo de un incendio de pastizal, ocurrido durante la tarde del jueves en el municipio de Cintalapa. Las autoridades no reportaron personas lesionadas, únicamente daños totales.

Trascendió que minutos antes de las 13:00 horas, mediante el número de emergencias 911 fue alertado el personal de Protección Civil y los “tragahumo” para proporcionar el apoyo y apagar un incendio de pastizal que se habría originado en un terreno frente a las instalaciones del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, “El Amate”.

Daños totales

Los socorristas al arribar iniciaron el combate al fuego cuando de forma inesperada les dieron aviso que un vehículo en el terreno contiguo había sido alcanzado por las voraces llamas, comenzado a causar severas afectaciones en la unidad ya que solamente una malla dividía los espacios.

Lamentablemente cuando llegó el apoyo, el fuego había avanzado rápidamente y envolvió por completo el automóvil logrando únicamente enfriar el área.

El vehículo fue reducido a chatarra, pero afortunadamente en el interior no había ningún ocupante, por lo cual se mantuvieron a la espera del propietario para informarle del siniestro.