Queseros salen del camino y se accidentan

Dos empleados de una quesería resultaron lesionados la tarde del jueves al sufrir un accidente sobre la carretera federal 200, en el tramo Pijijiapan-Mapastepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura de la quesería conocida como Vaquero, donde el conductor de una camioneta —en la que transportaban suero— perdió el control por causas aún no determinadas, lo que provocó que se saliera de la cinta asfáltica.

Tras abandonar el camino, la unidad de color rojo acabó estrellándose contra la barra de contención, quedando con severos daños en su estructura debido a la velocidad con la que presuntamente circulaba.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de elementos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a los dos trabajadores heridos.

Posteriormente, fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional y personal de la autoridad correspondiente, quienes se encargaron de tomar conocimiento del percance, asegurar el área y llevar a cabo las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.

El incidente generó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada y restablecer el tránsito en la zona.