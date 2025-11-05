Quiso ganarle el paso a patrulla y perdió la vida

Un hombre identificado como Víctor Coutiño “N”, de aproximadamente 56 años de edad y de oficio repartidor de pescado, perdió la vida sobre la carretera estatal libre MEX-190 Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura de Ribera Cupía perteneciente a la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

Atropellado

Los oficiales informaron que el motorista quiso dar una vuelta en “u” cuando una patrulla de la Policía de Tránsito Municipal de Chiapa de Corzo lo embistió.

El percance ocurrió frente al restaurante La Casa del Sabor (La Pasadita). Tras ser atropellado por el vehículo oficial de la marca Nissan Versa, con matrícula oficial de Tránsito Municipal de Chiapa de Corzo, la unidad salió proyectada contra un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A consecuencia del impacto, el motorista cayó sobre la cinta asfáltica, donde sufrió lesiones graves que le provocaron la muerte instantánea.

El reporte de emergencia se realizó aproximadamente a las 10:00 horas del martes por automovilistas y habitantes de la zona, lo que movilizó a los cuerpos de rescate.

Pesquisas

Paramédicos de Protección Civil Estatal acudieron al sitio y confirmaron el deceso del sujeto. El cadáver fue cubierto mientras la zona era acordonada por las autoridades.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de la Guardia Nacional llegaron al lugar para recabar datos y testimonios sobre el percance.

En el sitio permanecieron la patrulla dañada y la motocicleta siniestrada, como evidencia del fuerte encontronazo.

Más tarde, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

Se informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, con el fin de establecer las circunstancias del hecho y definir responsabilidades.