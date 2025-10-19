Rafaguean a vehículo tras un ataque armado

Un vehículo rafagueado fue el saldo de un ataque armado en la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las últimas horas de la noche del viernes.

El incidente se dio aproximadamente a las 21:25 horas. Los elementos policíacos municipales y estatales llegaron a la 5.ª Poniente entre 1.ª Norte y avenida Central para tomar conocimiento.

Incidente

Al arribar les informaron que dos personas, un menor de 17 años de edad y Luis “N” (31), circulaban en un automóvil Nissan Versa de color blanco sobre la 7.ª calle Poniente y 4.ª avenida Norte; en ese instante, otro vehículo se les emparejó y acto seguido les cerró el paso.

El conductor del Versa aceleró a toda velocidad y fue en ese instante que los civiles armados abrieron fuego en múltiples ocasiones, a pesar de esto logró maniobrar y escapar, por lo que se dio una persecución.

Se dirigieron hasta la 5.ª calle Poniente, entre 1.ª avenida Norte y avenida Central, donde abandonaron la unidad y corrieron para ponerse a salvo.

Tras el reporte al número de emergencias, policías acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda, aunque sin localizar a los agresores.

Investigación

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron para levantar los indicios balísticos y realizar las diligencias necesarias.

El vehículo afectado fue remolcado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento no se ha emitido un informe oficial sobre detenciones o avances del caso.