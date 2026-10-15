Rama de siete metros cae sobre camioneta

Una rama de aproximadamente siete metros de longitud se desprendió de un árbol y cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública, en una zona comercial de San Cristóbal de Las Casas.

El incidente dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pedro Moreno, en el barrio de Santa Lucía, a un costado del atrio del templo de San Francisco.

Labores de remoción

Tras recibir el reporte de la emergencia, elementos de la Central de Bomberos se presentaron para evaluar la situación y llevar a cabo las labores necesarias para retirar la rama que había quedado encima de la camioneta.

Como parte del procedimiento, los rescatistas realizaron una evaluación de riesgos y aseguraron el perímetro para evitar que peatones se acercaran mientras se desarrollaban los trabajos.

También verificaron que no existieran riesgos relacionados con cables o instalaciones eléctricas que pudieran poner en peligro al personal y a las personas que transitaban por el lugar.

Posteriormente, utilizaron una motosierra para cortar la estructura en varias secciones y retirarla de manera controlada. Las maniobras permitieron liberar la unidad afectada sin que se reportaran incidentes adicionales.

Limpiaron restos

Una vez concluido el retiro de la rama, la SUV fue liberada y entregada a su propietario. El personal de emergencia también llevó a cabo labores de limpieza para retirar los restos vegetales y dejar la calle en condiciones seguras para la circulación.

Aunque el incidente únicamente dejó daños materiales, la caída de la rama ocurrió en un punto concurrido de la ciudad.